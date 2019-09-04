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Дошло до некроза: в Башкирии медики спасли жизнь проглотившему магниты мальчику

ОБЩЕСТВО
Фото: ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ

Дошло до некроза: в Башкирии медики спасли жизнь проглотившему магниты мальчику Фото: ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Месягутовскую центральную районную больницу Башкирии в начале августа поступил мальчик с болями в животе. Медики сделали все необходимые обследования и направили ребенка на операцию. В кишечнике хирурги обнаружили два магнита. Они сцепились между собой, зажав при этом стенки кишечника. Между ними начал развиваться некроз.

«Дефекты могут быть настолько сильными, что происходит нарушение целостности кишечника, а его содержимое поступает в брюшную полость. В данной ситуации развивается перитонит, при котором проводится экстренная операция, — сообщили в больнице. — Если достоверно известно, что малыш проглотил именно магнитное изделие, не стоит тратить драгоценное время и решать возникшую проблему самостоятельно. Родители, сами того не подозревая, часто усложняют сложившуюся ситуацию следующими действиями: принудительное инициирование рвоты; проталкивание инородного предмета твердой пищей, обильным питьем; «вытряхивание» магнита из ребенка».

Только своевременное обращение родителей в больницу за медпомощью позволило врачам спасти ребёнку жизнь, сообщается в официальной группе медучреждения «ВКонтакте».

Теги: медицина
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