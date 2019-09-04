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Медработникам первичного звена назначат федеральные доплаты

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Медработникам первичного звена назначат федеральные доплаты Фото: Валерий Шахов

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Медработникам первичного звена назначат федеральные доплаты. Официальный документ о соответствующем поручении Президента России Владимира Путина правительству РФ опубликован сегодня на сайте Кремля.

Сообщается, что до 1 ноября кабмин должен представить предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам организаций, оказывающих первичную помощь.

До этого срока должен быть усовершенствован порядок лицензирования меддеятельности, а также внедрена процедура предварительного согласования властями субъектов РФ решений о создании медицинской организации либо об изменении профиля ее деятельности.

Помимо этого, до 1 октября правительству необходимо предложить законодательное закрепление понятий «молодой специалист» и «врач-наставник», чтобы выпускники медвузов могли осуществлять деятельность в государственных и муниципальных медучреждениях под контролем опытных специалистов в течение трех лет.

Кроме того, правительству предстоит выступить с предложением о введении дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам медработникам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

С июля этого года установлены стимулирующие надбавки за стаж работы для сотрудников скорой помощи Уфы. 20% к окладу за непрерывный стаж работы на скорой от 3 до 5 лет, 40% — при стаже 5-7 лет, 65% — свыше 7 лет. То есть, если оклад фельдшера сегодня составляет 11 тысяч рублей, то максимальная сумма надбавки составит чуть более 7 тысяч рублей.

По словам председателя профкома Республиканской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Ильзиры Усмановой, это серьезная победа.

«У людей появился стимул продолжать работать на скорой, эти выплаты они будут получать ежемесячно, вне зависимости от возможностей администрации и субъективных критериев», — пояснила Ильзира Усманова.

Теги: здравоохранение, доплаты медикам
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