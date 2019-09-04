В Уфимском государственном авиационном техническом университете представили нового ректора

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

3 сентября Руководитель Администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин встретился с коллективом Уфимского государственного авиационного технического университета и представил нового врио ректора вуза Сергея Новикова, назначенного на эту должность приказом Минобрнауки России.

«Сергей Владимирович – выпускник УГАТУ в третьем поколении, имеет большой педагогический стаж работы в вузе. Знаю его много лет как эффективного управленца с большим опытом работы на руководящих должностях в органах государственной власти. Он сможет сделать новые важные шаги по дальнейшему развитию университета», – сказал Александр Сидякин.

Среди наиболее актуальных задач были отмечены укрепление материальной базы и социальной инфраструктуры учреждения, внедрение современных образовательных технологий, обновление профессорско-преподавательского состава. Руководитель Администрации Главы РБ также поблагодарил ректора УГАТУ Николая Криони за успешную многолетнюю работу, позволившую вузу занять лидирующие позиции среди учебных заведений страны.

«Университет сегодня входит в число ведущих технических университетов России и является единственным в регионе вузом, который готовит кадры для машиностроения и станкостроения, электроэнергетики, робототехники, ИТ-технологий, – подчеркнул Александр Сидякин. – Выпускники УГАТУ трудятся в самых высокотехнологичных отраслях – авиационной и космической, машиностроении и приборостроении, электроэнергетике».

Указом Главы региона за многолетний добросовестный труд в системе высшего образования, большой вклад в развитие науки и подготовку высококвалифицированных специалистов Николай Криони награждён знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан».

Справка

Новиков Сергей Владимирович родился 8 декабря 1977 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук, доцент. До прихода в вуз занимал должность врио директора Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата, а до этого с 2015 по 2019 годы возглавлял Министерство экономического развития Республики Башкортостан.