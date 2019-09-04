«Транснефть – Урал» оснастило кабинеты в школе села Сухоречка













УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ» /.

В школе села Сухоречка Бижбулякского района республики 1 сентября встретили с особой радостью. И неудивительно, ведь оснащение кабинетов точных наук – математики, физики, химии – в школе соответствует самым высоким требованиям.

В распоряжении учителей и учеников теперь имеются интерактивные наглядные модели, приборы для проведения физических опытов, микролаборатории для химических экспериментов и наборы реактивов, цифровые лаборатории, телескоп, комплекты видеоматериалов. В кабинетах появилось компьютерное оборудование: интерактивные доски, проекторы, ноутбуки. Все это поможет сделать уроки наглядными, интересными, живыми. А готовиться к государственным экзаменам, уверены и учителя, и ученики, теперь наверняка станет легче.

Впрочем, современное оборудования для проведения уроков – не единственное новшество. В кабинетах теперь стало еще и гораздо уютнее: в них полностью заменены коммуникации, отремонтированы пол, потолок, стены, установлены новые окна. Приобретена удобная современная мебель. Выполнена и отделка в соответствии с единым стандартом – похожим образом оформлены кабинеты точных наук почти в двух с половиной сотнях сельских и деревенских школ, которым оказали помощь организации системы «Транснефть» в рамках благотворительной корпоративной программы в 2017-2019 годах.

Новые возможности самостоятельной работы, включая проведение физических и химических опытов, новые условия проведения уроков и дополнительных занятий, новый уровень качества учебного процесса – все это должно стимулировать интерес школьников к точным наукам, к поступлению в технические вузы и ссузы, а в дальнейшем – к работе в нефтепроводной отрасли. Поэтому в корпоративную программу поддержки школ включались именно те учебные заведения, которые расположены поблизости от производственных объектов системы «Транснефть» – в частности, в школе села Сухоречка учатся дети работников Туймазинского нефтепроводного управления.

Ранее в рамках корпоративной благотворительной программы АО «Транснефть – Урал» помогло отремонтировать и оснастить кабинеты точных наук в школах сел Кутерем, Старокалмашево, Первомайский. Дополнительно школам оказана помощь в проведении частичного ремонта отдельных помещений.