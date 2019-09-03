Фото: администрация г.Уфа В Башкирии наводить общественный порядок начали с уфимского микрорайона Инорс Фото: администрация г.Уфа

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики обсудили обеспечение общественной безопасности в уфимском микрорайоне Инорс.

﻿«По криминальной статистике в Инорсе зафиксирован высокий уровень уличной преступности, – напомнил врио главы региона Радий Хабиров. – Я попросил взять Инорс в качестве примера того, как мы последовательно будем наводить порядок в наших городах и сёлах».

Разработана дорожная карта, она предусматривает мероприятия по четырём направлениям: снижение уровня криминогенной обстановки, повышение освещённости улиц, организация занятости несовершеннолетних, повышение раскрываемости преступлений и правонарушений.

﻿«Мы выделили помещение для размещения участкового пункта полиции в жилом доме по улице Ферина, приобрели два автомобиля повышенной проходимости, – сообщил мэр Уфы Ульфат Мустафин. – Установили 265 столбов наружного освещения и 639 светильников. Теперь улицы Мушникова, Шолохова, Новосёлов, Кольцова, Транспортная, Цимлянская, переулок Железнодорожный, квартал, ограниченный улицами Сельская Богородская, Петрозаводская, Байкальская, а также дворовые территории и проезды полностью освещены. Для детей и подростков открываются спортивно-игровые площадки, турниковые комплексы».

В Уфе внедряются системы интеллектуального видеонаблюдения, которые позволяют распознавать лица, достоверно определять личности граждан и транспортные средства. Сейчас в Инорсе работает девять таких видеокамер. Всего в микрорайоне будет установлено 776 стационарных и поворотных видеокамер и 20 остановочных павильонов, которые будут оснащены терминалом для видеовызова экстренных служб.

Как следствие, уровень криминогенности в Инорсе уже начал снижаться. С марта по июль здесь совершено на 88 преступлений меньше, чем год назад, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ Артур Сайфуллин. – Из них тяжких и особо тяжких стало почти вдвое меньше. На треть сократилась преступность в общественных местах и на улицах микрорайона.

﻿«Одной из важнейших составляющих жизни наших граждан является безопасность на улицах, во дворах, в подъездах, – сказал Радий Хабиров. – Инорс для нас – это площадка, на которой мы обкатываем методы нашей работы. Будем так же комплексно работать по всей республике».