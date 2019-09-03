Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.90 ↑

EUR 73.20 ↓

4 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Выезды врачей в районы являются очень востребованными - Лилия Гумерова

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

3 сентября на базе Акъярской центральной районной больницы жителей Хайбуллинского района приняли врачи ведущих республиканских клиник. Инициатор выездного приема — сенатор от Башкортостана, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова

Прием вели специалисты клинической больницы им. Г.Г.Куватова, детской клинической больницы, Уфимского НИИ глазных болезней, республиканского онко-центра, кардиоцентра, медико-генетического центра, психолого-медико-педагогической комиссии, Главного бюро медико-социальной экспертизы, регионального отделения Фонда социального страхования РФ по республике. Всего было принято порядка 350 граждан, из них – 105 по вопросам лечения и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

﻿«Один из приоритетов политики государства – оказание оперативной медицинской помощи населению. Есть значительно отдаленные территории, большинство жителей которых не имеют возможности попасть в столичные больницы и медицинские учреждения на прием к узким специалистам, поэтому выезды врачей в районы и села является очень востребованным и позволяющим оказать оперативную помощь населению. В адрес сенаторов часто поступают обращения с просьбой организовать такие выезды. И несомненно эти просьбы не должны оставаться неуслышанными», — сказала Лилия Гумерова.
Также сенатор провела встречу с родителями, воспитывающими детей-инвалидов. Были обсуждены вопросы обеспечения лекарственными и техническими средствами реабилитации, организации прохождения восстановления и лечения детей-инвалидов в медицинских центрах. Лилия Гумерова по итогам встречи отметила необходимость создания республиканского перечня реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду, а также чаще практиковать выезды специалистов в районы.

﻿«Когда мы имеем дело с детьми-инвалидами, мы не должны ждать обращения их родителей и родственников. Нужно помогать этим семьям уже на ранних стадиях – своевременно выявлять детей с особенностями здоровья, привлекать внимание республиканских клиник к тем проблемам, которые невозможно решить на уровне муниципалитета», — сказала сенатор.
Далее в ходе поездки в район Лилия Гумерова посетила школу № 2 села Акъяр, ознакомилась с деятельностью социального приюта для детей и подростков.

Теги: здравоохранение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии вцепившаяся в волосы врача пациентка заплатила за свой выпад 10 тысяч рублей
В Башкирии пациентка нефтекамской поликлиники, вцепившаяся в волосы заведующей, публично извинилась и заплатила 10 тысяч рублей компенсации морального в
В Башкирии начинается выдача сертификатов школьников на оплату кружков и секций
В Башкирии с этого учебного года в 36 муниципалитетах республики, в том числе и в Уфе, начинается реализация пилотного проекта по дополнительному образов
В центре Уфы рядом с жилым домом найдено обнаженное тело женщины
В центре Уфы, около жилого дома по улице Кирова, рано утром прохожие обнаружили обнаженное тело женщины. Труп прикрыли клеенкой. На место происшествия п
В Уфе карикатурист Камиль Бузыкаев взял на карандаш бывшего вице-премьера Евгения Гурьева
В Уфе известный карикатурист Камиль Бузыкаев взял на карандаш творческий порыв бывшего вице-премьера - министра земельных и имущественных отношений респ
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть