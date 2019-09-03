Русское географическое общество выпустило «Азбуку Уфы»

Фото: РГО по РБ Фото: РГО по РБ

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ», /.

«Русское географическое общество» и компания «Урал-Азия» на средства гранта выпустили «Азбуку Уфы» для юных уфимцев. Издание бесплатно распространят в первых классах всех школ Уфы, подготовительных группах детских садов. Свой экземпляр Азбуки уже получили первоклашки, вынужденные встречать свой первые звонок в больницах Уфы.

Азбука призвана помочь первоклассникам, воспитанникам подготовительных групп детских садов в освоении азбуки, расширении кругозора, изучении истории и географии своей родины.

«Это необычная книга, — отметил первый заместитель председателя Башкирского отделения Русского географического общества Вячеслав Аброщенко. — На ее страницах юные жители города над Белой рекой встретят знакомые названия улиц, парков, популярных мест отдыха, памятников. Это всё любимые уголки родного города. Надеюсь, что эта Азбука поможет юным уфимцам узнать и полюбить не только географию родного края, но и географию как науку о нашей планете Земля».

По одному экземпляру книги бесплатно поступят во все подготовительные группы детских садов и первых классов Уфы. Азбуку уже получили первоклашки, оказавшиеся в больницах города: детская больница №17, инфекционная клиническая больница №4, больница скорой медицинской помощи.

4 сентября «Русское географическое общество» на День знаний организовывают для детей, находящихся в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) кукольное представление, где вручат всем первоклассникам «Азбуку Уфы».