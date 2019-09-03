Фото: ИА «Башинформ» Назван самый распространенный размер груди у жительниц Уфы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты выяснили самый распространенный размер груди у жительниц Уфы — 75В (второй). При этом уфимки в среднем тратят на верхнюю часть нижнего белья 690 рублей. Исследование подготовили специалисты портала Avito к 105-летию со дня изобретения бюстгальтера, сообщает inkazan.ru.

Второй размер оказался самым популярным среди россиянок. Наряду с Уфой, «двоечка» популярна в Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Омске, Санкт-Петербурге, Барнауле и Красноярске.

Между тем, самым востребованным размером бюстгальтеров в Иркутске и Екатеринбурге стал первый.

Наиболее распространенным размером в городах-миллионниках стал четвёртый — в Тюмени, Воронеже, Новосибирске, Москве, Казани, Перми, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саратове и Ульяновске.

Третий размер популярен в Краснодаре, Челябинске и Ижевске.

Средняя стоимость бюстгальтера по России составила 1 110 рублей. Больше всего за нижнее белье готовы заплатить в Ростове-на-Дону (1990 рублей), меньше — в Тюмени (650 рублей).