В День знаний в школе Октябрьского открыли «Роснефть-класс»

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

2 сентября в День знаний ученики 10 А класса школы №22 города Октябрьский стали участниками проекта НК «Роснефть» — «Роснефть-класс», который реализуется в республике компанией «Башнефть».

Чтобы попасть в необычный класс, школьники прошли несколько вступительных испытаний, в том числе тестирование по математике, информатике, физике и химии. По итогам собеседования, где с каждым учеником общались представители нефтяной компании, учителя школы и педагоги-психологи, участниками проекта «Роснефть-класс» стали 25 старшеклассников.

Создание специальных классов для школьников – это первая ступень корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие» НК «Роснефть». Сегодня в России открыто уже 117 «Роснефть-классов» в регионах присутствия компании.

Цели реализации корпоративной системы непрерывного образования — это формирование внешнего кадрового резерва и обеспечение постоянного притока в компанию высокообразованных, имеющих хорошую профессиональную подготовку молодых специалистов, из числа выпускников «Роснефть-классов». Выявление и поддержка одаренных детей, сопровождение обучения успешных студентов из числа выпускников классов в профильных вузах с дальнейшим рекрутингом их в НК «Роснефть».

Во время учебы участники «Роснефть-класса» познакомятся с нефтяным производством и профессиями нефтегазового комплекса, пройдут углубленную подготовку по профильным предметам. Школьникам помогут определиться с профессией, а самые одаренные дети, победители и призеры олимпиад из числа учащихся «Роснефть-классов» получат дополнительную мотивацию для развития.

«Башнефть-Добыча», курирующая проект в г. Октябрьский, в рамках благотворительной программы будет оплачивать труд преподавателей УГНТУ и аренду лабораторий, трансфер учеников «Роснефть-класса» от школы до филиала УГНТУ и обратно.

На торжественной линейке ко Дню знаний с приветственным словом к ученикам «Роснефть-класса» обратился и.о. вице-президента по организационному развитию и управлению персоналом ПАО АНК «Башнефть» Эльмир Ульданов.

- Сердечно поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового учебного года. С особым трепетом поздравляю первых в городе Октябрьском учеников «Роснефть-класса». Дорогие ребята, у вас появилась возможность, которой у многих в свое время не было – определиться с будущей профессией уже сейчас. Наша компания непрерывно нуждается в подпитке молодыми кадрами. Поэтому, милости просим, учитесь и приходите к нам. В добрый путь!

Также 2 сентября в Уфе был открыт второй «Роснефть-класс» на базе лицея №62. Теперь в республике действует три профильных класса и со временем их число может увеличиться.