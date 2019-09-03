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В Уфе с начала года угнали 141 автомобиль, в розыске - 25

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД Уфы

В Уфе с начала года угнали 141 автомобиль, в розыске - 25 Фото: ГИБДД Уфы

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии с начала 2019 года угнали 141 автомобиль. Сегодня 25 из них находятся в розыске. По данным уфимской ГИБДД, большинство угонов происходит там, где машины остаются «без присмотра».

«На улицах, во дворах жилых домов, на неохраняемых стоянках учреждений и организаций. Госавтоинспекция столицы рекомендует серьезно подойти к выбору противоугонной сигнализации и механических средств защиты от угона. И по возможности храните свои автомашины в надежно запертых гаражах или на охраняемых стоянках», — посоветовали инспекторы.

Для связи с госавтоинспекторами специалисты в случае обнаружения угона специалисты просят обращаться по телефонам в Уфе: 8 (347) 2370202, 8 (347) 2378480 или 02.

Теги: угон, ГИБДД
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