Фото: Валерий Шахов В Башкирии стартовала подписная кампания на 1 полугодие 2020 года Фото: Валерий Шахов

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике стартовала подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе УФПС по Башкирии, подписку можно оформить на более чем 4,2 тысячи журналов и газет во всех почтовых отделениях региона или на сайте Почты России.

Кроме того, сейчас продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание для выбранного им социального учреждения. К примеру, для конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Стать участником акции и оформить подписку для социального учреждения можно также в любом почтовом отделении или на сайте.