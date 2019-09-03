Фото: Минздрав РБ Впервые форум детских хирургов России проходит в Уфе, а не в Москве Фото: Минздрав РБ

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

3 сентября Уфа впервые приняла масштабный Форум детских хирургов России и первый российско-китайский конгресс. В столицу Башкирии приехали более 400 делегатов из регионов страны, Китая, США и Германии. По словам депутата Государственной Думы, детского хирурга высшей категории Дмитрия Морозова, первый подобный форум прошел в 2002 году. Сегодня это уже пятое событие в области детской хирургии.

«Осень мы ждем для того, чтобы обменяться достижениями, опытом. Палитра широкая, так как сюда приезжают представители всех кафедр из бывших союзных республик, — отметил Морозов. — А Башкирия и республиканская детская хирургия всегда в числе новаторов. Не ради красного слова, торакоскопическая хирургия здесь появилась раньше всех. Башкирские врачи не только в России, но и в мире, провели первые торакоскопические операции детям».

По словам депутата Госдумы и члена комитета по охране здоровья, сегодня в детской хирургии есть вопросы, которые необходимо поднимать и решать. В частности, укрепление национальных ассоциаций.

«Они определяют, кого, где и как лечить. То есть ассоциации приобретают роль негосударственного управления и занимают лидирующие позиции в принятии решений», — объяснил Дмитрий Морозов.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, форум в первую очередь обогатит республику знаниями и открытиями.

«Научно практическая часть на форуме также предусмотрена. Коллеги из федеральных центров и иностранных государств посетят наши ведущие медучреждения: Республиканскую детскую клиническую больницу, перинатальный центр, ряд поликлиник и клинику БГМУ», — сообщил Максим Забелин.

Сегодня министерство здравоохранения Башкирии работает над обновлением материально-технической базы. По поручению руководителя региона Радия Хабирова, организована целая программа. В текущем году ремонтируются практически все детские поликлиники, на следующий год запланирована реконструкция стационарных отделений.

В пятом форуме детских хирургов России также примут участие председатель президиума российской ассоциации детских хирургов Александр Разумовский, директор НИИ хирургии детского возраста РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Розинов, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Завершится мероприятие 5 сентября, где помимо научно-практических и теоретических выводов определят победителей конкурса молодых ученых.