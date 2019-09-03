Фото: Камиль Юлаев В Башкирии на фотоконкурс к 100-летию республики прислано более 400 работ Фото: Камиль Юлаев

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Общественная палата региона завершила прием заявок на первый республиканский фотоконкурс, посвященный 100-летию Башкортостана. Участниками конкурса стали 238 человек из городов и районов республики, приславшие 425 снимка в 4 номинациях. Самым младшим участникам – по 5 лет, самому старшему – 70 лет. Это фотолюбительница из города Сибая Зульфия Трухина, предоставившая снимки озера Талкас, сон-травы, произрастающей в этой же местности, фотографии сабантуя и бортничества. Наиболее популярной среди жителей республики оказалась номинация «Зеленый Башкортостан». На 168 фотоработах, поступивших в оргкомитет конкурса, представлено все природное разнообразие нашего региона — водоемы, реки, родники, природные парки, горы, растения, явления природы, насекомые.

Второй по популярности стала номинация «Энергия жизни» — 109 фотографий. В кадр попали массовые спортивные, культурные, этнические мероприятия, прошедшие на территории Башкортостана.

Фотографии, отправленные в номинации «Сердце народа» (67 заявок), отражают дух, обряды, традиции башкирского и других народов, проживающих в республике. Это и выщипывание гусей, и путь к роднику с коромыслами в день свадьбы, сабантуй, праздники села, улицы, «шэжэрэ», день города и День Победы. В этой же номинации можно увидеть пчеловодов, пастбища лошадей.

Настоящей фотоэнциклопедией природных памятников, памятников архитектуры, скульптур стали работы жителей Башкирии в номинации «Историческое наследие». Чаще всего на них оказались запечатленными шиханы Торатау, Юрактау, Куштау, пещеры Шульган-таш и ее окрестности, памятник Салавату Юлаеву, а также мечети, храмы, соборы, святые горы, ущелья и источники, старинные здания, водонапорные башни и многое другое. В этой номинации был подан 81 фотоснимок.

До 30 сентября 2019 года Общественная палата рассмотрит работы участников и определит победителей конкурса. Авторы самых достойных работ получат призы и дипломы.

С фотоработами можно ознакомиться на сайте Общественной палаты Башкортостана.