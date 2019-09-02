В ближайшие дни в Башкирии станет теплее
В ближайшие дни в Башкирии станет теплее Фото: Олег Яровиков
УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В ближайшие дни в Башкирии станет теплее. По прогнозам специалистов республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, резко наступившее похолодание сменится комфортной сухой погодой.
Потеплеет в середине недели. Завтра, 3 сентября ночью будет +5,+10, днем +10,+15 градусов. Ожидается небольшой дождь.
4 и 5 сентября температура воздуха днем повысится до +18 градусов.
Вероятность осадков сохранится и 6 сентября, но будет солнечно и тепло.
В предстоящие выходные 7 и 8 сентября ожидается по-летнему теплая погода, столбики термометров местами поднимутся до +20 градусов.
По расчетам синоптиков, ясная погода продержится в регионе до конца следующей недели.