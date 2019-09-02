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Игорь Комаров: Мы внимательно следим за ситуацией в Сибае

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Игорь Комаров: Мы внимательно следим за ситуацией в Сибае Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Мы внимательно следим за ситуацией в Сибае и деятельностью Учалинского ГОКа, заявил журналистам приехавший в Уфу полномочный представитель президента России Игорь Комаров.

«Работа идет по плану: два этапа выполнены, мероприятия полностью проведены. Да, мы не допустили попадания загрязненной воды в бассейн реки. И сегодня обсуждали, что ситуация требует особого внимания со стороны Ростехнадзора, других контрольных органов, которые должны давать оценку работе Учалинского ГОКа, — сообщил он. — Надеюсь, что те меры, которые предпринимаются, и то повышенное внимание к ситуации в Сибае и планам УГОКа позволят избежать негативных последствий для экологии».
Как подчеркнул Игорь Комаров, за последние три месяца нет выбросов сероводорода, диоксида серы. Их содержание в воздухе практически не превышает ПДК, нет угрозы здоровья населения.

«Надеемся, что проводимые сейчас мероприятия дадут необходимый результат и позволят решить все существующие вопросы без привлечения дополнительных сил и специалистов. Конечно, если ситуация осложнится, то будет оказана необходимая поддержка. Хотя я уверен, что ситуация и дальше будет находиться под контролем», — добавил он.

Теги: загрязнение воздуха, Игорь Комаров
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