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В Башкирии разработают мобильное приложение-самоучитель по башкирскому языку

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии разработают мобильное приложение-самоучитель по башкирскому языку.

Заказчик проекта — Академия наук Республики Башкортостан. Приложение должно работать на мобильных устройствах с Android и iOS, сообщается в техническом задании тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

С разработчиком планируется подписать контракт стоимостью до 2,5 млн рублей.

Конкурс планируют провести 24 сентября. Приложение должно быть изготовлено за 50 дней.

Подрядчик предварительно должен провести исследования по лексике, терминологии, морфемике и грамматике башкирского языка. Приложение разрабатывается для уровня Breakthrough Level (элементарный). В нем должна быть система поиска, рубрики «Избранное», «Заметки» и другие.

Заказчик планирует предусмотреть использование пословиц и поговорок на башкирском языке, башкирско-русский и русско-башкирский словари общеупотребительной лексики и другие функции.

Как сообщало агентство «Башинформ», кандидат юридических наук, доцент БашГУ Айнур Хайбуллин уже разработал самоучитель по башкирскому языку, с помощью которого можно начать изучать язык, а также повысить уровень владения им. В апреле 2019 года стало известно, что разрабатывается новая версия для мобильных операционных систем, он будет запущен уже в этом году и станет доступен на электронных площадках Google Play и App Store.

Теги: госзакупки, технологии, башкирский язык
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