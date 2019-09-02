В уфимской Черниковке проведут концерт на открытом воздухе
УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
Концерт мастеров искусств Республики Башкортостан «Уфимский нефтяной приглашает друзей» состоится 5 сентября в Уфе на площади им. С.Орджоникидзе.
Культурный проект посвящается 100-летию Башкортостана, Году театра в России, Дню работника нефтяной и газовой промышленности.
В программе «Шедевры классической музыки» прозвучат фрагменты из всемирно известных опер и оперетт «Кармен», «Травиата», «Летучая мышь», «Сильва» и другие в исполнении солистов, хора и оркестра Башкирского государственного театра оперы и балета.
Государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова выступит с программой «Танец — душа народа».
Концерт состоится с 18.30 до 21.00.