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Башкирский и итальянский вузы разработали метод оценки токсичности продуктов питания

ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Башкирский и итальянский вузы разработали метод оценки токсичности продуктов питания Фото: УГНТУ

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Кафедра химии УГНТУ и научная группа Университета Перуджи разработали экспресс-метод определения нежелательных примесей в продуктах питания, сообщили в пресс-службе уфимского вуза. Ученые надеются, что их изобретение будет применяться на практике. Метод определяет наличие в продукте замещенных фенолов (включая хлорфенолы), ароматических аминов и ряд сульфидов. Башкирские и итальянские ученые создали новые аналитические реагенты, позволяющие определить широкий ряд примесей и загрязнителей в одном эксперименте за 2-8 часов, и в этом его преимущество перед аналогами, пояснила доцент кафедры Гульнара Раскильдина.

Уфимский вуз и Университет Перуджи сотрудничают более 20 лет, проводя совместные исследования в области органического синтеза и медицинской химии. За это время были созданы различные химические вещества с биологической активностью, являющиеся перспективными лекарственными препаратами или участниками синтеза антисептиков, противовирусных и противогрибковых препаратов, полимеров для моделирования костной ткани и другие.

Теги: УГНТУ, химия, исследования, вузы
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