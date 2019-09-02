Руководитель Башкирии и полпред президента России поздравили школьников Уфы с Днем знаний

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио главы Башкортостана Радий Хабиров посетили уфимскую гимназию №105, где приняли участие в торжественной линейке, приуроченной ко Дню знаний.

Как и во всех школах страны, в уфимской гимназии №105 сегодня прозвенел первый звонок для первоклассников.

«Сегодня — важный день для всех, и особенно для первоклашек. Перед вами открывается новый мир — мир знаний, где вас ждет много интересного: много друзей, новых знаний и открытий. Это начало большого пути в вашей жизни, — подчеркнул Игорь Комаров. — Отдельно хотел обратиться к выпускникам — ветеранам школы. У вас остался всего один год в школе, после которого начинается новая веха в вашей жизни. Я желаю провести этот год с пользой, чтобы он помог вам с правильным выбором профессии и дальнейшей судьбы».

Руководитель республики присоединился к пожеланиям Игоря Комарова.

«Я хотел бы пожелать первоклассникам, чтобы перед вами открылись двери добра и знаний. Учитесь хорошо, занимайтесь спортом, — обратился к юным гимназистам Радий Хабиров. — А выпускникам я бы хотел пожелать, в первую очередь, успехов, крепости духа. Учебный год завершается экзаменами, от результатов которых зависит многое. И, конечно, бесконечные слова благодарности учителям. Огромное вам спасибо за вашу доброту, профессионализм, что наших детей делаете людьми, гражданами нашей замечательной страны».

На сегодняшний день в гимназии, которая уже через два года отметит свое 60-летие, обучаются более 1,2 тысячи детей. В 10-11 классах ведется профильное обучение по физико-математическому направлению.

Все кабинеты гимназии оснащены необходимым интерактивным оборудованием.

Особую гордость вызывает кабинет инженерно-технологического профиля с лабораторией 3D-моделирования и прототипирования. Успешно работают лаборатории робототехники для учащихся младших и средних классов.

Помимо торжественной линейки, Игорь Комаров и Радий Хабиров посетили классы и школьный музей, а также пообщались с учениками.

Дети рассказали им о новых образовательных и творческих инициативах, которые сейчас с успехом реализуются в гимназии. Среди них — гимназический проект «Взлетай на пять!», включающий в себя пять образовательных направлений. Он стал развитием масштабной республиканской программы «Взлетай», направленной на поддержку навыков учащихся за счёт ресурсов дополнительного образования.

Как сообщало агентство «Башинформ», главная задача проекта «Взлетай!» заключается в эффективной, всесторонней подготовке старшеклассников к взрослой жизни. Это будет способствовать формированию у выпускников более высоких адаптивных качеств, отметили в Уфе участники первого форума школьного образования «Взлетай!».

В числе заявленных образовательных модулей проекта «Взлетай!» — «Садись за руль», «Говори свободно», «Питайся правильно», «Говори публично», «Танцуй», «Дружи со спортом», «Здоровая улыбка» и другие направления.