Фото: стоп-кадр видео | Видео: salavatskiy_bitum, Instagram В Башкирии зайчата едва не погибли в луже нефтяных отходов Фото: стоп-кадр видео | Видео: salavatskiy_bitum, Instagram

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на днях произошла трогательная история. В окрестностях промышленной зоны города Салавата остались нефтешламовые накопители, в один из них попали трое зайчат. Животных, тонущих в луже нефтеотходов, увидел случайный прохожий и позвонил на телефон местного завода. Информация о случившемся вместе с фотографией и видеозаписью появилась в соцсетях.

«Вы должны мне помочь! Вы же занимаетесь нефтепродуктами?», — сказал взволнованный голос.

«Да», — ответили на заводе.

«Нужна помощь животным. Только вы можете помочь», — настаивал звонивший.

«Ну, хорошо, приезжайте», — сказали мужчине.

Зайчат на предприятие привезли полностью покрытых нефтяной пленкой.

«Смотреть на зверят без содрогания было невозможно. Два часа мы их чистили и мыли, пока они вновь не стали серыми, а не черными. А потом отвезли туда, где их нашли», — отметили сотрудники завода.

У этой истории оказался счастливый конец – в том, месте, где зайчата попали в беду, их ждала мама-зайчиха. Помытых и очищенных от нефтяной пленки зверят отпустили, и они скрылись вместе с зайчихой в траве.