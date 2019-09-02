В Башкирии зайчата едва не погибли в луже нефтяных отходов
В Башкирии зайчата едва не погибли в луже нефтяных отходов Фото: стоп-кадр видео | Видео: salavatskiy_bitum, Instagram
УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии на днях произошла трогательная история. В окрестностях промышленной зоны города Салавата остались нефтешламовые накопители, в один из них попали трое зайчат. Животных, тонущих в луже нефтеотходов, увидел случайный прохожий и позвонил на телефон местного завода. Информация о случившемся вместе с фотографией и видеозаписью появилась в соцсетях.
«Вы должны мне помочь! Вы же занимаетесь нефтепродуктами?», — сказал взволнованный голос.
«Да», — ответили на заводе.
«Нужна помощь животным. Только вы можете помочь», — настаивал звонивший.
«Ну, хорошо, приезжайте», — сказали мужчине.
Зайчат на предприятие привезли полностью покрытых нефтяной пленкой.
«Смотреть на зверят без содрогания было невозможно. Два часа мы их чистили и мыли, пока они вновь не стали серыми, а не черными. А потом отвезли туда, где их нашли», — отметили сотрудники завода.
У этой истории оказался счастливый конец – в том, месте, где зайчата попали в беду, их ждала мама-зайчиха. Помытых и очищенных от нефтяной пленки зверят отпустили, и они скрылись вместе с зайчихой в траве.