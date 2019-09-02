Фото: Ксения Калинина Уфимцы мерзнут на работе и дома: когда начнется отопительный сезон? Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе последние недели августа и начало сентября выдались по-осеннему холодными. Местные жители в соцсетях пишут, что мерзнут как в собственных квартирах, так и на работе, в офисах. Одни спасаются от зябкой прохлады теплыми вещами, другие – кондиционерами и обогревателями.

Городские власти напоминают, что по федеральному законодательству, регулирующему предоставление коммунальных услуг, пуск тепла в дома начинается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Но жильцы могут подать заявку на включение отопления, не дожидаясь установленного температурного порога. Для этого им необходимо принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья и направить протокол в свою управляющую компанию. На основании заявки ресурсоснабжающая организация приступит к отпуску тепловой энергии. Если коллективного решения не принято, дату подачи тепла в дом определит управляющая компания.

Между тем, по прогнозам синоптиков, прохладную погоду после 8 сентября сменит «бабье лето». Как сообщало агентство «Башинформ», теплая и солнечная погода продержится довольно долго — до двух недель. Температура воздуха в дневные часы будет подниматься до +26 градусов. Ночью тоже будет тепло — до +15 градусов. Заморозков не ожидается.

В прошлом году отопительный сезон начался 28 сентября, а в 2017 году – 26 сентября. В этом году, по традиции, тепло дадут в конце сентября. В первую очередь батареи центрального отопления станут теплыми в детских садах, школах и лечебных учреждениях.