В Уфе закроют парковку перед Конгресс-холлом «Торатау»

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 6 часов утра 5 сентября до 24 часов 8 сентября в Уфе парковку перед Конгресс-холлом «Торатау» освободят от автомобилей и запретят на нее въезд. По информации городской администрации, это связано с проведением праздника «Салям, студент!»

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что на площади имени Салавата Юлаева 6 и 7 сентября пройдет день молодежи и студенческий праздник, в рамках которых запланирована дискотека под открытым небом, чемпионат по брейк-дансу, Летний Кубок КВН, выступление группы VIA CHAPPA и розыгрыш мотоцикла.