Фото: Дарья Субботина В Башкирии 5-летняя дочь женщины, обвиняемой в убийстве сына, находится в приюте Фото: Дарья Субботина

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Дюртюлинском районе Башкирии пятилетнюю дочь женщины, арестованной по обвинению в убийстве своего годовалого сына, 31 августа определили в социальный приют. Об этом агентству «Башинформ» сообщила начальник отдела опеки местной администрации Илфира Фаррахова.

«Камилла находится в социальном приюте — месте, где временно содержатся дети, оставшиеся без попечения родителей. Родственники пока не объявились — ищем их. Если родные девочки все же объявятся, они смогут забрать ее. С ней все хорошо, ребенок очень открытый. Со здоровьем у нее все в порядке», — сообщила руководитель отдела опеки.

Известно, что женщина вместе с пятилетней дочерью приехала в село Исмаилово из Челябинской области.

Как информировало агентство «Башинформ», прощание с убитым мальчиком пройдет во вторник, 3 сентября. Женщину, обвиняемую в тяжком преступлении, арестовали. Ведется расследование уголовного дела по статье «убийство малолетнего».