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В Башкирии перед домом убитого годовалого мальчика появились цветы и фотография малыша

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Башкирии перед домом убитого годовалого мальчика появились цветы и фотография малыша Фото: соцсети

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Дюртюлинского района Башкортостана перед домом годовалого мальчика, убитого собственной матерью, появилось ведерочко с белыми цветам, а на заборе – фотография малыша с черной ленточкой. Снимком с места преступления поделился в соцсетях местный житель.

«Скорбим... Мягких облачков, Тимурка. Отец ребенка установил фотографию возле дома, для всех скорбящих. Похороны пройдут во вторник. Все желающие могут прийти, попрощаться», — написал автор снимков.

Как сообщало агентство «Башинформ», годовалого мальчика искали более ста человек с 29 августа. Ночью 31 августа 28-летняя мать ребенка дала признательные показания: она задушила и закопала малыша во дворе своего же дома. Сейчас женщина арестована. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Теги: дети, уголовное дело
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