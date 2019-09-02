Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.48

EUR 73.38

2 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Школьники Башкирии празднуют начало учебного года

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Школьники Башкирии празднуют начало учебного года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Школьники Башкирии празднуют начало учебного года. Во всех школах республики сегодня состоятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

Поздравил школьников исполняющий обязанности министра образования Айбулат Хажин.

«Ребята, пусть этот замечательный день вдохновит вас на получение новых знаний и свершение больших и малых открытий, а полученные умения и навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Уверен, что вы сможете воплотить свои самые смелые замыслы, а ваши учителя и родители будут гордиться вами», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Обращаясь к педагогам, и.о.министра отметил:

«Благодаря вам сохраняются лучшие традиции, которые сложились в нашей системе образования. Вы отдаете весь свой богатый опыт, чтобы наши дети получили качественное, отвечающее всем современным стандартам образование. Желаю вам неиссякаемой энергии, новых идей и профессиональных свершений!», — написал он.

В Уфе школьный звонок прозвенит для более чем 122 тысяч учащихся. В первый класс идут больше 15 тысяч юных горожан.

«Для муниципалитета забота о юных уфимцах, их будущем – главная задача. В Уфе продолжается комплексная работа по формированию условий для получения качественного образования, занятий физической культурой и спортом, развития талантов детей, проведения досуга. Время настоятельно требует от всех нас учиться непрерывно, совершенствовать свои профессиональные навыки. Образование сегодня является одним из самых главных ресурсов экономики. Его укрепление – вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие нашего города, республики и страны», — поздравил школьников мэр Уфы Ульфат Мустафин.

Теги: образование, школы, День знаний
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Участника Уфимского международного марафона откачивал глава Минздрава РБ - подробности
67-летний бегун, который решил преодолеть двухкилометровую дистанцию Уфимского международного марафона, почувствовал себя плохо после финиша. По словам о
Разная Уфа: на улице Ленина проходит фестиваль «Мой любимый город»
«Уфа — музыкальная», «Уфа — театральная», «Уфа — модельная», «Уфа — телевизионная». Столицу Башкирии с разных сторон могут сегодня узнать жители и гости
Мать убитого годовалого мальчика в Башкирии два месяца назад встала на учет в спеццентр
28-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своего годовалого сына, два месяца назад [7 июля 2019 года] встала на учет в специальный центр «семья». По с
Кому-то не нравится, как ФК «Уфа» отнимает очки, но мы в обиду себя не дадим - Мурзагулов
Пробежав 10-километровую дистанцию Уфимского международного марафона﻿, Председатель Попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть