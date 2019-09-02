Фото: ИА «Башинформ» Школьники Башкирии празднуют начало учебного года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Школьники Башкирии празднуют начало учебного года. Во всех школах республики сегодня состоятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

Поздравил школьников исполняющий обязанности министра образования Айбулат Хажин.

«Ребята, пусть этот замечательный день вдохновит вас на получение новых знаний и свершение больших и малых открытий, а полученные умения и навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Уверен, что вы сможете воплотить свои самые смелые замыслы, а ваши учителя и родители будут гордиться вами», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Обращаясь к педагогам, и.о.министра отметил:

«Благодаря вам сохраняются лучшие традиции, которые сложились в нашей системе образования. Вы отдаете весь свой богатый опыт, чтобы наши дети получили качественное, отвечающее всем современным стандартам образование. Желаю вам неиссякаемой энергии, новых идей и профессиональных свершений!», — написал он.

В Уфе школьный звонок прозвенит для более чем 122 тысяч учащихся. В первый класс идут больше 15 тысяч юных горожан.

«Для муниципалитета забота о юных уфимцах, их будущем – главная задача. В Уфе продолжается комплексная работа по формированию условий для получения качественного образования, занятий физической культурой и спортом, развития талантов детей, проведения досуга. Время настоятельно требует от всех нас учиться непрерывно, совершенствовать свои профессиональные навыки. Образование сегодня является одним из самых главных ресурсов экономики. Его укрепление – вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие нашего города, республики и страны», — поздравил школьников мэр Уфы Ульфат Мустафин.