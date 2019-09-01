Фото: БСТ Активистка КПРФ рассказала о том как подкупала журналиста окружного СМИ Фото: БСТ

УФА, 1 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Член партии КПРФ Инна Нестерова в вечернем эфире телеканала БСТ 1 сентября рассказала, как подкупила журналиста окружного издания Андрея Иванова.

"Хочу пояснить, что я всегда была против таких новостей, против коррупции и всегда выражала такую позицию. В этом году я убедилась, что за деньги легко опубликовать любую информацию. Несколько оппозиционных изданий в нашем городе легко за обозначенную сумму разместили у себя информацию, которую я предоставила. Здесь никаких нюансов нет. Меня поразило, как легко можно опубликовать все, что угодно", — сказал она.

Ведущий передачи заметил, что Иванов отрицает факт передачи ему 50 тысяч рублей.

"50 тысяч были. Я ему лично их передала. Я дала ему статью, которая была выдумана, и спросила: возможно ли разместить этот материал? В дальнейшем после оплаты материал будет размещен. Еще раз повторю: я не знала, что настолько легко можно опубликовать все, что угодно", — сказала Инна Нестерова.

Сам Андрей Иванов также был приглашён на передачу. Когда ему дали возможность прокомментировать заявление коммунистки, он задумался, но ушёл от ответа.

В ходе программы обсуждали проблему фейковых новостей. Было отмечено, что, как правило, таких событий и историй на самом деле не существует, а придумывают их под конкретную задачу заказчика. Разумеется, исполнитель получает за это неплохие деньги.

Напомним, что правоохранительные органы Башкирии проводят проверку по заявлению жительницы Уфы о якобы передаче незаконного денежного вознаграждения журналисту издания «Правда ПФО» Андрею Иванову за резонансную публикацию о ситуации в республиканском Минлесхозе. Как сообщила в своём заявлении в Следственное управление СК РФ по РБ Инна Нестерова, денежные средства в размере пятьдесят тысяч рублей были переданы ею лично в уфимском торгово-развлекательном комплексе «Мир».

Также в Ленинский районный суд Екатеринбурга направлен иск Минлесхоза РБ к изданию «Правда ПФО» о защите деловой репутации по поводу той же публикации, на которую в своём заявлении указывает Нестерова. Ведомство просит суд опровергнуть распространённые в статье сведения и компенсировать моральный вред в размере 1 млн рублей.