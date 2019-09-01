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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

К 1 ноября 2019 года завершат реконструкцию парков «Первомайский» и «Журавли»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что к 1 ноября уфимцы получат современные безопасные комфортные места для отдыха в парках «Первомайский» и «Журавли». Сегодня руководитель региона посетил эти места вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным.

«Этими объектами мы зададим для республики новый стандарт качества. Точно такой же, какой работает в Москве и других продвинутых городах мира. Это современные материалы, обязательный учет мнения жителей, продуманность каждого уголка для всех слоев населения, — сказал Радий Хабиров. — Уфа будет городом парков, у нас есть для этого все предпосылки».

Проект реконструкции парка «Первомайский» пройдет в два этапа: расчистка и углубление пруда, благоустройство территории вокруг – прокладка пешеходных и велодорожек, озеленение, монтаж освещения. Рядом с водоемом появятся амфитеатр и концертная площадка. На втором этапе создадут спортивно-развлектальные зоны. Она включает детские игровые комплексы, батутные площадки, карусели, хоккейную коробку с раздевалками и трибунами для зрителей, скейт-парк и другие объекты.

В Орджоникидзевском районе столицы руководитель региона посетил сквер «Дубки», где осенью вновь откроется одна из визитных карточек города – фонтан «Танцующие журавли». Для жителей и гостей города здесь будут созданы прогулочная парковая зона с мощеными тропинками, скамейками и малыми архитектурными формами, зоной общепита. При этом с учетом мнения горожан деревья, давшие название скверу, будут сохранены.

Сам фонтан переедет со старой площадки непосредственно на территорию сквера и обретёт подсветку.

Врио главы региона обратил внимание городских властей на обеспечение безопасности парковых зон – не только в части освещения, но и систем видеонаблюдения, а также охраны порядка.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Уфе появится парк «Каменная река» и проведут реконструкцию трех зон отдыха: «Первомайский», скверы «Волна» и «Журавли».

Теги: парки, Уфа, Первомайский, Журавли
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