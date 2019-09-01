Фото: Валерий Шахов Участника Уфимского международного марафона откачивал глава Минздрава РБ - подробности Фото: Валерий Шахов

УФА, 1 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

67-летний бегун, который решил преодолеть двухкилометровую дистанцию Уфимского международного марафона, почувствовал себя плохо после финиша. По словам очевидцев, схватился за сердце и стал падать.

Бригада медиков, которые дежурили на месте, оказывали первую помощь. Непрямой массаж сердца вызвался делать и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин, который сам недавно пробежал дистанцию.

По данным ИА «Башинформ», пострадавший мужчина сейчас находится в больнице в реанимации. За его жизнь борются врачи.