Фото: Валерий Шахов Медики госпитализировали пожилого участника Уфимского международного марафона Фото: Валерий Шахов

УФА, 1 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

1 сентября помощь медиков понадобилась пожилому участнику Уфимского международного марафона. 67-летнего мужчину сначала откачивали на земле, а после увезли на машине «скорой помощи» в ближайшую больницу. По словам очевидцев, дедушке стало плохо с сердцем.

Напомним, участие в уфимском забеге принимают более пяти тысяч человек, среди которых есть и чиновники. Старт марафону в столице Башкирии дал популярный комментатор Дмитрий Губерниев.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что на организацию пятого Уфимского международного марафона ушло порядка 20 млн рублей.