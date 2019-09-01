Кому-то не нравится как ФК "Уфа" отнимает очки, но мы в обиду себя не дадим, - Мурзагулов
УФА, 1 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
Пробежав 10-километровую дистанцию Уфимского международного марафона, Председатель Попечительского совета футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов прокомментировал "Башинформу" судейство вчерашнего матча "Уфа"-"Оренбург". Отметим, что болельщики очень бурно обсуждают в соцсетях его итоги, а именно два эпизода: назначение пенальти и положение "вне игры".
"Вообще чемпионат в этом году очень интересный, уровень российской Премьер-лиги сильно растет и мы близки к пятёрке топ-чемпионатов Европы и мира. И очень жаль, что уровень судейства за мастерством игроков, за уровнем профессионализма менеджмента не успевает. Потому что все болельщики на стадионе, и все кто смотрит повторы видели, что красная карточка нашему игроку и пенальти в наши ворота были абсолютно надуманными. А кроме этих двух моментов никаких возможностей забить у нашего оппонента не было. Это означает что, либо судьи работали неумело, либо предвзято. В свою очередь предвзятость может быть двух видов: либо она основана на коррупции, что плохо, либо, что ещё хуже, она основана на какой-то ревности к нам. Потому что мы показываем, что за миллиард (ещё при этом зарабатывая 400 млн рублей из них), просто грамотным менеджментом, грамотным управлением можно находиться не на предпоследнем месте (соразмерно нашему бюджету в Премьер-лиге), а на подступах к Еврокубкам. Может быть у кого-то ревность к этому возникает, может быть здесь имеют место какие-то другие околофутбольные дела. Но мы хотим всем, кто в эти игры играет, сказать, что мы не те люди, которых стоит выбирать для таких игр. Мы в обиду себя не дадим! Мы можем за себя постоять! Мы дойдём до всех инстанций, будучи уверенными в своей правоте, и хоть все свалки назовут именами людей, которые будут так себя вести, как один из судей, насчитавший 21 фолл нам и только три нарушения оппонентам, и после чего первая волна возмущения пошла. Сейчас волна точно такая же, и мы хотим просто всех предостеречь об этом. Да у нас свой путь, мы играем вот так, и биться будем до конца в любом случае. Поэтому, нравится — не нравится, что мы отнимаем очки у кого-то, мы будем это делать", — сказал Мурзагулов.Напомним, матч «Уфа» — «Оренбург» 31 августа выдался драматичным. Гости заработали первые три очка в текущем сезоне Российской Премьер-лиги, а хозяева прервали серию побед. Итоговый счет 1:2.
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Кому-то не нравится как ФК "Уфа" отнимает очки, но мы в обиду себя не дадим, - Мурзагулов
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