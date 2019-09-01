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В Башкирии «Янган-тау» включен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО

ОБЩЕСТВО
Фото: Рустам Сиразетдинов

В Башкирии «Янган-тау» включен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО Фото: Рустам Сиразетдинов

УФА, 1 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Геопарк «Янган-тау», расположенный в Салаватском районе Башкирии, включен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Решение принято на международной конференции, которая проходила на острове Гили Траваган в Индонезии.

Отметим, что на данный момент в сеть геопарков ЮНЕСКО входят более 130 объектов из 33 стран мира. Получив этот статус, у Башкирии открылась возможность прославить свой край и геопарк на мировом уровне, привлечь туристов из зарубежных стран.

Геопарк «Янган-тау» раскинулся на площади 1774 квадратных километров. Природное наследие представлено большим разнообразием видов растений и животных, занесенных в Красный список МСОП, Красную книгу России и Красную книгу республики. Так же на территорию распространяется ключевая орнитологическая территория России БС – 022 («Уфимское плато») имеющая национальную и международную значимость. Девять природных и геологических объектов охраняются и входят в региональную сеть особо охраняемых природных территорий.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что даст республике статус геопарка ЮНЕСКО в Янган-тау.

Теги: геопарк Янган-тау, ЮНЕСКО
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