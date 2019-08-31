Фото: администрация Уфы В Уфе перекрыт центр: проводятся несколько массовых мероприятий Фото: администрация Уфы

УФА, 31 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в выходные 31 августа и 1 сентября проходят три крупных мероприятия: гастрономический фестиваль «Есть» возле Гостиного двора (на территории парковки), фестиваль «Мой любимый город» и Уфимский международный марафон. В связи с этим в центре перекрываются дороги. Проезд транспорта закрывают на следующих участках: до 23.00 1 сентября на улице Ленина на участке от Пушкина до Коммунистической, а также на улице Октябрьской Революции от Ленина до Советской.

В связи с проведением марафона перекроют улицу Валиди от пересечения с К. Маркса до перекрестка с Театральной — до 22.00 1 сентября. До 14.30 1 сентября будет закрыт маршрут марафонцев по улицам Валиди, Гафури, Пушкина, К. Маркса, Ленина, Революционной, М. Карима, Коммунистической, Чернышевского, Достоевского, Крупской, Кирова, Театральной.