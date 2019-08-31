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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: на Советской площади в Уфе установим конный памятник генералу Шаймуратову

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

КАРМАСКАЛЫ, 31 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в Кармаскалинском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные 120-летию национального героя Башкортостана, видного военачальника, командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, прославившейся на фронтах Великой Отечественной войны — Минигали Шаймуратова.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров возложил цветы к памятнику прославленного комдива, который воздвигнут в селе Шаймуратово Кармаскалинского района. Автором второй по величине конной скульптуры в республике является скульптор-монументалист и архитектор, член Союза художников России Денис Стритович. Монумент сооружен на средства гранта главы Башкортостана в размере 900 тысяч рублей, Российского военно-исторического общества и добровольные пожертвования жителей республики.

На районной площадке сабантуя вблизи деревни Таусенгирово руководитель республики осмотрел интерактивные площадки, пообщался с членами поисковых отрядов республики, которые рассказали Радию Хабирову о работе, которую они проводят на местах сражений ВОВ.

Гости праздника и жители района посмотрели театрализованное представление, в котором рассказывалось о жизни Минигали Шаймуратова, о том, как создавалась и уходила на фронт легендарная Башкавдивизия.

Зрители смогли понаблюдать за реконструкцией одного из боев, в котором башкирские кавалеристы прославились своими подвигами. В небе была воссоздан воздушный бой двух самолетов.

«Минигали Шаймуратов — уникальный сын башкирского народа, уникальный человек, легендарный комдив, человек с легендарной, но к сожалению очень трагичной судьбой. Мы будем всегда его помнить, мы будем делать все, чтобы наши жители помнили его и гордились, и примем все меры, чтобы увековечить его память. Все эти годы правительство Башкортостана, общественные организации старались добиться присвоения Минигали Шаймуратову звания Героя Советского Союза посмертно. Я лично приложу все усилия для того, чтобы это случилось. Мы также приняли решение, что на Советской площади будет установлен конный памятник генералу Шаймуратову и разбит сквер. 25 марта 1942 года именно на Советской площади происходили торжественные проводы легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Это место станет одним из центральных мест в Уфе, где мы будем отдавать почести нашим героям. Мы будем хранить память Шаймуратов в наших сердцах, он будет всегда с нами», — сказал Радий Хабиров.
Генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899–1943) в годы Великой Отечественной войны командовал 1-м Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года – 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше 4 тысяч км. 3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Сам комдив был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей.

Генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899–1943) в годы Великой Отечественной войны командовал 1-м Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года – 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше 4 тысяч км. Комдив был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей.

23 февраля 1943 года генерал Минигали Шаймуратов героически погиб при выходе из рейда между поселками Петровское и Штеровка Ворошиловградской области. Как вспоминали очевидцы, в самую решающую минуту с призывом: «Вперед, потомки Салавата!» генерал Шаймуратов на коне повел бойцов в атаку.

Башкавдивизия, ставшая 16-й гвардейской, дала Родине пять кавалеров орденов Славы всех трех степеней и 78 Героев Советского Союза, стала четырежды орденоносной. 3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями. Кавалеристы дивизии дошли до Эльбы и в составе сводного отряда 8-го гвардейского корпуса прошли на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Теги: генерал шаймуратов, юбилей, реконструкторы
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