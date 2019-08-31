Фото: БППК В Башкирии юных пассажиров железной дороги поздравили с началом учебного года Фото: БППК

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

На Уфимском железнодорожном вокзале и пригородной платформе станции Дема юных пассажиров — школьников поздравили с началом нового учебного года. В Башкортостанской пригородной пассажирской компании это стало уже ежегодной традицией. Как сообщили в компании, практически каждый 10-й пассажир пригородных электричек — это учащийся или студент. Работники БППК подарили ребятам блокноты и авторучки, наборы красочных открыток с видами Уфы, книги, наборы дисков с музыкальными произведениями выдающихся композиторов. Подарки также вручали волонтеры — дети сотрудников компании.

Представители транспортной компании напомнили, что в новом учебном году школьники и студенты очной формы обучения смогут приобретать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах. Льгота будет действовать с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года.