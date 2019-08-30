Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров рассказал журналистам, что ему понравилось в Салавате и Мелеузе Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Уже в ноябре в Салавате откроется новая детская поликлиника и будет сдан в эксплуатацию большой городской сквер. Об этом Радий Хабиров рассказал журналистам по итогам сегодняшней рабочей поездки в Салават и Мелеуз.

Как сообщил руководитель республики, он еще раз планирует приехать осенью в эти города и Мелеузовский район.

«Я сегодня уезжаю отсюда с хорошим настроением. Здесь есть, конечно, свои недостатки, но все находится в динамике. В Салавате мне понравился двор, первый за все время. Я, наконец, увидел, как это должно быть. Мне понравилась атмосфера в городах, она спокойная, добрая, люди работают», — подчеркнул на брифинге Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, очень важно, что запускается инвестиционный проект на Мелеузовском молочно-консервном комбинате . Инвестор решил в два раза увеличить мощности предприятия и начать выпуск столь необходимой продукции.

Радий Хабиров рассказал и о запуске после длительного простоя Башкирского птицеводческого комплекса, который занимался производством индюшатины.

По мнению Радия Хабирова, первые выводы о работе менеджмента промышленных предприятий уже можно сделать, когда заезжаешь на территорию завода «Газпром нефтехим Салавату».

«У меня есть ряд предложений по «Газпром нефтехим Салавату». Об этом мы сегодня говорили с генеральным директором предприятия, но пока рано раскрывать эти проекты. Расскажу о них, когда будут намечены основные контуры», — сказал руководитель региона, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

Радий Хабиров отметил, что ему импонирует, как строит свою деятельность ООО «Битум». Предприятие выступает за то, чтобы битум, применяемый в дорожном строительстве, был самого лучшего качества. Они его постоянно совершенствуют, в своей лаборатории ищут новые формы, работают над улучшением качества.

«Только меня расстроил один момент, который я быстро исправлю. Мне управляющий директор предприятия рассказал, что в этом году дорожные организации республики в два раза сократили закупку битума, производимого по технологии «Superpave PG», который значительно улучшает качество дорожного полотна, дает долговечность и прочность. Это значит, они закупают другой битум, которым традиционно раньше делали дороги. Но он не такого высокого качества, поэтому наши дороги и их состояние вызывают справедливые нарекания со стороны жителей. Я с этим разберусь», — заявил Радий Хабиров.

Радий Хабиров рассказал, что ему понравилось и не понравилось в Салавате и Мелеузе