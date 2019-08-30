В Мелеузе Радий Хабиров ознакомился с работой конно-спортивного комплекса «Тулпар»



















УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки по Мелеузу ознакомился с работой конно-спортивного комплекса «Тулпар».

Уникальный конно-спортивный комплекс «Тулпар» был создан в Мелеузе более 40 лет назад. Здесь всегда выращивались спортивные кони чистокровных верховых пород.

Мелеузовские спортсмены-конники участвовали в соревнованиях в Советском Союзе и за рубежом. Были подготовлены четыре мастера и 29 кандидатов в мастера спорта СССР.

По словам руководителя «Тулпара» Михаила Разаренова, на сегодняшний день в конно-спортивном комплексе содержатся 116 голов высококровных спортивных лошадей. Из них — 16 пони и 26 лошадей чистокровной верховой породы.

В 11 группах, в том числе адаптивной для занятий с инвалидами, занимаются 95 учащихся из Мелеуза, Салавата, Кумертау и Ишимбая.

«Мы также проводим занятия по интенсивному курсу иппотерапии. С детьми по конно-спортивной подготовке занимаются пять тренеров. Наши юные воспитанники с удовольствием посещают все тренировки и уже давно нашли общий язык с лошадьми», — отметил директор конно-спортивного комплекса.

За 40 с лишним лет здание комплекса сильно обветшало и требует реконструкции. Общая стоимость всех работ оценивается в 135 млн рублей.

По словам главы администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова, здесь планируется строительство нового манежа международного класса для проведения соревнований. Также намечена замена инженерных сетей, капитальный ремонт кровли, строительство раздевалок, душевых и другие виды работ.

Радий Хабиров пригласил главу района и директора спорткомплекса на совещание по развитию коневодства в Башкортостане, чтобы они представили там проект реконструкции и свое видение по будущим перспективам отрасли. Совещание должно состояться в первых числах сентября.