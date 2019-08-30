Радий Хабиров: В Салавате мы построим большую и современную школу

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Салавате врио главы Башкортостана принял участие в августовском совещании педагогических работников города.

Руководитель региона поздравил собравшихся с наступающим началом учебного года. Радий Хабиров сообщил, что им принято о строительстве в городе большой, современной школы. Здание будет возведено по проекту, уже реализованному в Стерлитамаке.

Напомним, в феврале там распахнула двери самая большая в регионе школа №23 на 1 225 мест.

«Наша задача — сделать так, чтобы дети с хорошим настроем пошли в школы, а их с отличным настроением ждал педагогический коллектив. Каждый раз, общаясь с вами, уважаемые коллеги, я говорю спасибо за ваш труд, за поддержку наших детей. Вы вкладываете сердце и душу в воспитание, обучение молодого поколения — нашего будущего. Важно дать детям физическое и нравственное здоровье, чтобы они выходили из школ просто счастливыми людьми. Именно этим во многом было продиктовано наше решение перейти на пятидневную учебную неделю», — подчеркнул Радий Хабиров.

Руководитель республики вручил лучшим работникам сферы образования города удостоверения и знаки почётных званий «Заслуженный учитель Башкортостана» и «Заслуженный работник образования республики», а ветеранам отрасли — юбилейные медали к 100-летию образования республики.