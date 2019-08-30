Что изменится в школах Башкирии с 1 сентября - 10 новаций

«Пятидневка»

В начале года Радий Хабиров предложил всем школам перейти на пятидневное обучение, и общественность с удовольствием поддержала инициативу. Часть школ перешли на новый режим с четвертой четверти, остальные — с нового учебного года.

— Мы это делаем, чтобы у ребёнка была возможность, кроме школы, заниматься чем-то ещё — например, спортом, посещать кружки, побыть с родителями, друзьями. В конце концов, поспать два дня вместо одного, что тоже немаловажно, чтобы наши дети были здоровыми и счастливыми, — сказал руководитель республики.

Важный момент — зарплата у учителей при этом не снижается, а остаётся на прежнем уровне!