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Что изменится в школах Башкирии с 1 сентября - 10 новаций

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Что изменится в школах Башкирии с 1 сентября - 10 новаций Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жизнь в Башкирии стремительно меняется. Преобразования коснулись практически всех сфер жизнедеятельности, в том числе и системы образования. С 1 сентября все школы республики переходят на «пятидневку», внедряются универсальные «Карты школьника», а в столовых появится разнообразное меню. Подробнее об этих и других новациях в школе читайте в нашем материале.

«Пятидневка»
В начале года Радий Хабиров предложил всем школам перейти на пятидневное обучение, и общественность с удовольствием поддержала инициативу. Часть школ перешли на новый режим с четвертой четверти, остальные — с нового учебного года.

— Мы это делаем, чтобы у ребёнка была возможность, кроме школы, заниматься чем-то ещё — например, спортом, посещать кружки, побыть с родителями, друзьями. В конце концов, поспать два дня вместо одного, что тоже немаловажно, чтобы наши дети были здоровыми и счастливыми, — сказал руководитель республики.

Важный момент — зарплата у учителей при этом не снижается, а остаётся на прежнем уровне!

Новое меню в столовой
Разнообразное, но единое для всех школ республики меню должно появиться во всех школах со 2 сентября. Меняется и организация – теперь этим будет заниматься единый оператор — МАУ «Центр детского и диетического питания». Меню будет единым для всех школ, оценить его смогут дети и их родители уже со второго сентября.

Также в Уфе оператор питания закупил посуду, разработанную для школьной столовой, и специальную одежду работников пищеблока. Обед от этого дороже не станет, уверяют в Министерстве образования. Наоборот, сейчас рассматривается возможность сделать бесплатным школьное питание для учащихся 1-4 классов.

Универсальная «Карта школьника»
С началом нового учебного года в Башкирии запускается проект «Карта школьника», который объединит транспортное приложение «Алга», школьное питание и электронный пропуск в образовательное учреждение, с возможностью отслеживания — когда ребенок зашел в школу, хватает ли денег на счету. 250 тысяч таких карт раздадут учащимся бесплатно.

Польза нововведения очевидна — родители получают не только контроль посещаемости, но и смогут легко отслеживать расход денежных средств, самостоятельно пополнять баланс. Всё это можно будет сделать с помощью мобильного приложения.

Для удобства пользования карты будут представлены также в виде браслета либо брелока.

Рейтинг школ
С этого года в республике вводится рейтингование школ. По итогам рейтинга 20 лучших школ (10 городских и 10 сельских) получат грант в размере миллиона рублей на образовательные проекты.

— Это соревнование, которое будет мотивировать школы использовать современные методы организации образовательной деятельности, — говорит и.о. министра образования республики Айбулат Хажин.

Сертификат на кружки и занятия каждому школьнику
Еще одно новое явление в сфере образования региона — сертификаты на 8 800 рублей для каждого школьника. Деньги и сам сертификат родителям не выдаются, их можно будет направить на оплату кружков и секций из списка на сайте﻿ «Навигатора дополнительного образования». При этом, государственные или частные кружки – разницы нет, выбирайте любой.
Электронный дневник
Такой сервис, как «Электронный дневник», уже знаком многим школьникам. Но если до этого в школах Башкирии работали разрозненные программы, то начиная с сентября во всех школах он будет единый.

Пока в проекте участвуют школы Орджоникидзевского района Уфы, городов Кумертау, Стерлитамака, Стерлитамакского и Миякинского районов. Однако перейти на единый электронный дневник — ELSCHOOL в этом учебном году предстоит уже всем образовательным организациям республики.

Полилингвальные школы
В сентябре в Уфе откроются две первые полилингвальные школы —

№44 и №162 «Смарт» в микрорайоне «Яркий». Обучение в них будет идти на нескольких языках — русском, башкирском, татарском, английском и других. Всего в Башкирии планируется открыть 14 таких школ, анонсировал врио главы республики, выступая перед педагогическим сообществом.

— Эти 14 гимназий должны стать локомотивом нашего образования, — сказал Радий Хабиров. — То есть в них надо привлекать всё лучшее из того, что существует, начиная с кадров, методик, содержательной работы. Мы хотим, чтобы наши выпускники были конкурентоспособными: могли хорошо говорить на иностранном языке, были физически крепкими, обладали дополнительными навыками, которые есть, например, у выпускников московской школы. И на это нам нужно равняться.

Миллиард на школы
В 2019 году в республике капитально отремонтировали 111 школ. На эти цели была выделена беспрецедентная сумма — больше миллиарда рублей. Эти деньги потратили в том числе на освещение подходов к школам и обустройство теплых туалетов в сельских школах.

Наиболее активные в этом направлении Баймакский, Бурзянский, Татышлинский, Аскинский, Ишимбайский и Кармаскалинский районы. Вместе с тем есть риск незавершения работ до 1 сентября в Зилаирском и Мишкинском районах, но до наступления холодов эта задача должна быть решена.

Значительные средства республика направила и на создание удобной среды. В 12 коррекционных школах обновили кабинеты труда, в 44 сельских школах отремонтировали спортивные залы и закупили новый инвентарь.

Всего к концу года в Башкирии планируется ввести в эксплуатацию 21 новую школу на 6501 мест, 10 из них откроется уже 1 сентября.

100 грантов по 600 тысяч рублей для учителей
Впервые в этом году среди молодых сельских учителей республики проводится конкурс на грант Главы Башкортостана. По итогам конкурса 100 лучших педагогов получат финансовое поощрение по 600 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсе уже подали около двухсот учителей. Больше всего — от педагогов Уфимского, Учалинского, Ишимбайского и Кугарчинского районов. Торжественное награждение победителей состоится в октябре в преддверии Дня Республики Башкортостан.

Правила пользования мобильными телефонами
Это пока не новшество, а только идея. Депутаты Госсобрания Башкирии готовят правила использования смартфонов в школе, чтобы дети меньше на них отвлекались и больше учились.

«Для многих людей, в том числе подростков, зависимость от мобильных устройств стала настоящей проблемой. Часто дети не могут расстаться со смартфонами даже на уроках. Нужно вводить какие-то рамки. Нельзя запретить мобильные телефоны совсем, но ввести разумные ограничения можно и нужно», — прокомментировал ситуацию спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.

ЦИФРЫ!
По данным Минобразования Башкирии, 2 сентября в школы республики пойдут 487 737 учащихся. Впервые за школьную парту сядут более 55 тысяч первоклассников. Все 1310 школ к новому учебному году готовы.

Теги: черновик, образование
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