Что изменится в школах Башкирии с 1 сентября - 10 новаций
Что изменится в школах Башкирии с 1 сентября - 10 новаций Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
Жизнь в Башкирии стремительно меняется. Преобразования коснулись практически всех сфер жизнедеятельности, в том числе и системы образования. С 1 сентября все школы республики переходят на «пятидневку», внедряются универсальные «Карты школьника», а в столовых появится разнообразное меню. Подробнее об этих и других новациях в школе читайте в нашем материале.
— Мы это делаем, чтобы у ребёнка была возможность, кроме школы, заниматься чем-то ещё — например, спортом, посещать кружки, побыть с родителями, друзьями. В конце концов, поспать два дня вместо одного, что тоже немаловажно, чтобы наши дети были здоровыми и счастливыми, — сказал руководитель республики.
Важный момент — зарплата у учителей при этом не снижается, а остаётся на прежнем уровне!
Также в Уфе оператор питания закупил посуду, разработанную для школьной столовой, и специальную одежду работников пищеблока. Обед от этого дороже не станет, уверяют в Министерстве образования. Наоборот, сейчас рассматривается возможность сделать бесплатным школьное питание для учащихся 1-4 классов.
Польза нововведения очевидна — родители получают не только контроль посещаемости, но и смогут легко отслеживать расход денежных средств, самостоятельно пополнять баланс. Всё это можно будет сделать с помощью мобильного приложения.
Для удобства пользования карты будут представлены также в виде браслета либо брелока.
— Это соревнование, которое будет мотивировать школы использовать современные методы организации образовательной деятельности, — говорит и.о. министра образования республики Айбулат Хажин.
Пока в проекте участвуют школы Орджоникидзевского района Уфы, городов Кумертау, Стерлитамака, Стерлитамакского и Миякинского районов. Однако перейти на единый электронный дневник — ELSCHOOL в этом учебном году предстоит уже всем образовательным организациям республики.
№44 и №162 «Смарт» в микрорайоне «Яркий». Обучение в них будет идти на нескольких языках — русском, башкирском, татарском, английском и других. Всего в Башкирии планируется открыть 14 таких школ, анонсировал врио главы республики, выступая перед педагогическим сообществом.
— Эти 14 гимназий должны стать локомотивом нашего образования, — сказал Радий Хабиров. — То есть в них надо привлекать всё лучшее из того, что существует, начиная с кадров, методик, содержательной работы. Мы хотим, чтобы наши выпускники были конкурентоспособными: могли хорошо говорить на иностранном языке, были физически крепкими, обладали дополнительными навыками, которые есть, например, у выпускников московской школы. И на это нам нужно равняться.
Наиболее активные в этом направлении Баймакский, Бурзянский, Татышлинский, Аскинский, Ишимбайский и Кармаскалинский районы. Вместе с тем есть риск незавершения работ до 1 сентября в Зилаирском и Мишкинском районах, но до наступления холодов эта задача должна быть решена.
Значительные средства республика направила и на создание удобной среды. В 12 коррекционных школах обновили кабинеты труда, в 44 сельских школах отремонтировали спортивные залы и закупили новый инвентарь.
Всего к концу года в Башкирии планируется ввести в эксплуатацию 21 новую школу на 6501 мест, 10 из них откроется уже 1 сентября.
Заявки на участие в конкурсе уже подали около двухсот учителей. Больше всего — от педагогов Уфимского, Учалинского, Ишимбайского и Кугарчинского районов. Торжественное награждение победителей состоится в октябре в преддверии Дня Республики Башкортостан.
«Для многих людей, в том числе подростков, зависимость от мобильных устройств стала настоящей проблемой. Часто дети не могут расстаться со смартфонами даже на уроках. Нужно вводить какие-то рамки. Нельзя запретить мобильные телефоны совсем, но ввести разумные ограничения можно и нужно», — прокомментировал ситуацию спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.