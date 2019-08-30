Фото: Карина Камаева Больницы Башкирии получат 400 млн рублей на лечение болезней сердца Фото: Карина Камаева

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

До конца года из федерального и республиканского бюджетов будет выделено 390 млн рублей на оснащение больниц Башкирии высокотехнологичным оборудованием для лечения болезней сердца. Это стало возможным благодаря программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, стартовавшей в республике в этом году. Она рассчитана до 2024 года и реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», разработанного по инициативе президента России Владимира Путина.

Один из ключевых пунктов республиканской программы — оснащение современным оборудованием больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с болезнями системы кровообращения.

«Это оборудование, которое позволяет провести более детальное обследование наших пациентов, не выезжая за территорию Башкирии», — пояснила главный врач Республиканского кардиологического центра, главный внештатный кардиолог регионального Минздрава Ирина Николаева.

По ее словам, это будет не только обновление уже имеющейся медицинской техники в больницах, но и оснащение совершенно новым оборудованием первичных сосудистых отделений.

«Я считаю, что это очень важный момент. Потому что, если мы будем ориентированы на старое оборудование, то упустим тех пациентов, которым можно провести исследование на ранней стадии развития заболевания. А это очень важно, — отметила главный внештатный кардиолог Минздрава Башкирии. — Помимо ранней диагностики заболевания, с помощью нашей программы по борьбе с болезнями системы кровообращения, не менее значимо изменить отношение людей к профилактике таких заболеваний. Поэтому сейчас мы повсеместно, в рамках этой программы, проводим довольно много профилактических мероприятий среди населения, которые, я надеюсь, сыграют свою положительную роль и помогут избежать развития серьезных заболеваний, на лечение которых впоследствии расходуется достаточно большое количество средств».

В числе получателей высокотехнологичного медицинского оборудования на 2019 год — больница скорой медицинской помощи, городская клиническая больница №13 Уфы, Белорецкая центральная районная клиническая больница и Республиканский кардиологический центр.

Среди поставляемого оборудования — магнитно-резонансный томограф, рентгеновский компьютерный томограф, диагностический комплекс для УЗИ экспертного класса, а также аппарат для искусственной вентиляции легких, ангиографический комплекс и реабилитационное оборудование.

Не менее важно и то, что благодаря новой программе, с этого года началось обеспечение медикаментами по определенным группам лекарственных средств пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда.

Если раньше инфарктные больные получали эти препараты только в течение полугода, то сейчас — в течение всего года.

То же самое касается больных, перенесших инсульт. Они также в течение года «будут получать базовые препараты для поддержания лечения», добавила Ирина Николаева.