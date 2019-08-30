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30 августа Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Нефтекамске откроется академия «Территория женского счастья»

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

6 сентября в городском центре культуры Нефтекамска состоится открытая академия «Территория женского счастья».

Как сообщили в администрации Нефтекамска, оргкомитет академии, который возглавляет Каринэ Хабирова, занимается активной подготовкой предстоящего мероприятия.

Цель проекта — создать площадку для встречи нефтекамским женщинам, заполнить ее всеми аспектами счастливой жизни: здоровье, семья, дети, самореализация, красота и уют. Не менее важно помочь женщинам найти новые направления для творчества.

На «Территории женского счастья» соберутся представительницы всех возрастов, занятые в различных сферах экономики. В рамках форума запланировано проведение мастер-классов, выставки продукции местных производителей, а также фотозоны, детские игровые и образовательные площадки, изостудии и карвинг.

Участницы смогут получить бесплатные консультации врачей, психологов, косметологов, стилистов, преобразиться в настоящем салоне красоты.

Кроме того, планируется дискуссионная площадка, на которой состоятся презентации женских сообществ Нефтекамска и можно будет задавать волнующие вопросы гостям форума.

Кульминацией мероприятия станет выступление известной российской телеведущей, государственного и общественного деятеля Оксаны Пушкиной на тему «Женский взгляд. Вызовы времени».

Теги: форум, академия «Территория женского счастья», Каринэ Хабирова
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