В Нефтекамске откроется академия «Территория женского счастья»

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

6 сентября в городском центре культуры Нефтекамска состоится открытая академия «Территория женского счастья».

Как сообщили в администрации Нефтекамска, оргкомитет академии, который возглавляет Каринэ Хабирова, занимается активной подготовкой предстоящего мероприятия.

Цель проекта — создать площадку для встречи нефтекамским женщинам, заполнить ее всеми аспектами счастливой жизни: здоровье, семья, дети, самореализация, красота и уют. Не менее важно помочь женщинам найти новые направления для творчества.

На «Территории женского счастья» соберутся представительницы всех возрастов, занятые в различных сферах экономики. В рамках форума запланировано проведение мастер-классов, выставки продукции местных производителей, а также фотозоны, детские игровые и образовательные площадки, изостудии и карвинг.

Участницы смогут получить бесплатные консультации врачей, психологов, косметологов, стилистов, преобразиться в настоящем салоне красоты.

Кроме того, планируется дискуссионная площадка, на которой состоятся презентации женских сообществ Нефтекамска и можно будет задавать волнующие вопросы гостям форума.

Кульминацией мероприятия станет выступление известной российской телеведущей, государственного и общественного деятеля Оксаны Пушкиной на тему «Женский взгляд. Вызовы времени».