Фото: kremlin.ru Разговор с Путиным; для чего Хабиров вернулся в Башкирию; дольщикам помогут - итоги недели Фото: kremlin.ru

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

На что Путин попросил Хабирова обратить особое внимание; стало известно, как избирателей привлекут на участки; где в республике вырастет город; врач умер перед допросом; у нас будут продавать клонированную картошку; почему глава СПЧ решил наблюдать за выборами в Башкирии; с кем «нужно поступать по законам военного времени». Все главные события недели – в материале агентства «Башинформ».

Фонд помощи дольщикам

В Башкирии указом врио главы региона создан Фонд по регулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства, сообщил «Башинформ». «Вновь подтверждаю, что все обязательства перед дольщиками мы выполним. Вопрос: когда? Сроки у нас небольшие. Фонд создаем, начинаем насыщать его бюджетными деньгами и направлять на строительство. По-другому никак», — рассказал 26 августа на совещании в правительстве врио главы РБ Радий Хабиров.

В Башкирии будут продавать клонированную картошку

В Башкирии урожай картофеля будут собирать в разы больше. Для этого специалисты советуют использовать «безвирусный» картофель, выращенный из пробирки, передает БСТ. Отмечается, что селекционеры башкирского филиала Россельхозцентра работают над этим три года с помощью микроклонирования растений. Незараженные клетки картофеля, которые напоминают человеческие стволовые, выделяют из глазков на клубнях. Первый тепличный урожай посадили на открытом воздухе. Результат налицо: выведенные из клеток растения устойчивы к дождям, жаре. Картошка долго хранится, не чернеет. Новая методика позволяет очищать сорт от вредной генетической информации и вирусов. Сообщается, что сорта из пробирки будут лучше расти в зоне рискованного земледелия. Вскоре в республике откроют спецмагазины, где клонированную картошку сможет купить каждый.

За выборами в республике будет наблюдать глава СПЧ

Глава Совета при Президенте РФ по правам человека Михаил Федотов 8 сентября будет наблюдать за выборами Главы Башкортостана, узнал «Башинформ». «Удивительная информация поступила из Башкирии по поводу уже подготовленных жалоб с конкретными нарушениями за две недели до выборов. Мы видим текст жалобы по поводу нарушений на УИК №3050 в селе Булгаково за две недели до дня голосования. Конечно, в этой ситуации Михаилом Федотовым принято решение лично возглавить мониторинговую рабочую группу по выборам в Башкортостане», — рассказала ответсек Совета. В адрес Ассоциации юристов РБ уже поступило более 10 сообщений о готовящихся жалобах на нарушения во время выборов, «с указанием конкретных избирательных участков и нарушений». В республике будут работать более тысячи наблюдателей-юристов и Ситуационный центр для оперативного реагирования на нарушения. На 225 избирательных участках установят комплексы обработки бюллетеней. На 410 избирательных участках Уфы будет вестись видеонаблюдение.

Как узнал «Коммерсантъ-Уфа», для привлечения избирателей на выборы в Уфе на некоторых участках планируют организовать консультации врачей «узких специальностей», устраивать розыгрыши мобильников, бытовой техники и раздавать купоны на скидки в кино, театры и магазины.

Также стало известно, что врио главы РБ Радий Хабиров 5 сентября примет участие в предвыборных дебатах.

У врача не выдержало сердце

В Нефтекамске СКР расследует уголовное дело по факту смерти роженицы. Как выяснил «Башинформ», вызванный на допрос анестезиолог-реаниматолог умер за день до дачи показаний. «Опытный врач, не выдержало сердце», — рассказали об этом в профсоюзе медиков. Смерть произошла в конце июля, когда в больнице работал следователь по особо важным делам. Медиков как подозреваемых допрашивали, сообщили в профсоюзе и добавили, что в каждой крупной больнице республики возбуждено хотя бы одно уголовное дело против медиков. В Нефтекамской горбольнице нагрузка на каждого анестезиолога составляет 2,3 ставки.

Карты, чипы, теплые туалеты

В этом году в Башкирии в школы пойдут 487 737 учащихся, из них более 55 тысяч первоклассников. К новому учебному году готовы 1310 школ, сообщил «Башинформ». Среди основных санитарных требований — ликвидация в школах холодных туалетов. На это выделено 161 млн рублей для 594 школ. В уфимских школах стартует реновация питания. Курировать услугу будет единый оператор, составлено единое меню. Школьники будут оплачивать питание и проезд с помощью универсальной карты или чипов.

Впервые День знаний будет проводиться в условиях запрета продажи алкоголя. Как отметил врио главы РБ Радий Хабиров 26 августа на совещании в правительстве, «по продаже алкоголя несовершеннолетним, с теми, кто его продает, нужно поступать по законам военного времени. Тут нужны предельно жесткие меры государственного реагирования, чтобы человек никогда в жизни об этом не задумывался».

Как защитить детей, читайте здесь.

Не смогут попасть в школу

В Благоварском районе жители трёх деревень остались без дороги. Её строительство растянулось на годы, и сейчас по привычному пути не могут проехать ни «скорая», ни школьный автобус, выяснила ГТРК «Башкортостан». В этом году 6-километровую дорогу все-таки начали строить, но объездного пути не предусмотрели. В итоге водители проложили альтернативный маршрут — по полю. Сейчас путь размыт дождями. На носу новый учебный год. Но по такой дороге школьный автобус, который собирал детей с трех деревень, проехать не сможет. Поэтому дети начнут свое обучение на дому, пояснили в администрации района. По словам дорожников, задержки связаны с тем, что денег на обустройство дороги они не получили.

Разговор с Путиным

26 августа президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Руководитель республики рассказал Путину, что индекс промышленного производства в регионе находится на уровне 104,5%, на хороший уровень вышел строительный комплекс — рост на 9%. В сельском хозяйстве «за первое полугодие вышли на 100%». Растет зарплата, «в «белую» выходим, и за первое полугодие 35 400 наша зарплата стала», сообщил Хабиров. На встрече затрагивались и вопросы демографии. Путин попросил обратить на эту проблему особое внимание, сообщает «Башинформ». «Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи», — отметил Путин.

«Мы вышли на 113,6% инвестиций в основной капитал, — продолжил Хабиров, отметив, что «для нас сейчас вообще самое главное — привлечение инвестиций». По словам Путина, такой рост инвестиций — очень хороший показатель. Радий Хабиров поблагодарил Путина за поддержку в вопросе придания еще трем городам Башкирии статуса ТОСЭР и рассказал, что «сейчас работаем над тем, чтобы появилась особая экономическая зона». 28 августа подписана заявка на создание ОЭЗ «Алга» в Ишимбайском и Стерлитамакском районах.

Также Хабиров обсудил с Путиным судьбу Кумертауского вертолетного завода. «Спешить по его судьбе никто не будет — мы договорились таким образом. Если предприятие само с нашей помощью не будет искать рынки сбыта, развиваться нам будет всё сложнее», — рассказал Хабиров на совещании правительства РБ 27 августа, поручив и.о. министра промышленности подключиться к решению этой задачи. На встрече с Путиным также рассматривались вопросы строительства железнодорожной ветки Уфа — Агидель, создания научно-образовательного центра, подходы к теме федерального университета. По всем этим вопросам Путин дал поручения.

В РГО и Госкомторговли — новые руководители

Как сообщил «Башинформ», Башкирское отделение Русского географического общества избрало нового руководителя – им стал бывший вице-премьер правительства, ректор БГПУ Салават Сагитов.

Госкомторговли Башкирии возглавил уроженец Подмосковья Алексей Гусев.

В Уфе запустили «Счастливый час»…

В Уфе «Башавтотранс» запустил тариф «Счастливый час». Как выяснил «Башинформ», теперь пассажир, купив билет по карте «Алга» в одном автобусе, в течение часа может продолжить поездку по городу в любом другом автобусе госперевозчика. В дальнейшем действие тарифа распространится на электротранспорт Уфы.

…А в Зауралье — строительство крупнейшего производства

29 августа в Хайбуллинском районе состоялся запуск строительства крупнейшего в Башкортостане за последние годы производства — подземного рудника Подольского медно-цинкового месторождения. Общий объем инвестиций — 50 млрд рублей. «Для нас очень важно, что это происходит на территории нашей республики, это новые рабочие места, инвестиции, социальное развитие Хайбуллинского района и Башкортостана», — отметил врио главы региона Радий Хабиров на церемонии. На месторождении с нуля будет создано новое предприятие. С выходом предприятия на полную загрузку объемы добычи составят до 4,3 млн тонн, а число работников — 1400 человек, сообщил «Башинформ». По словам гендиректора УГМК Андрея Козицына, новое месторождение будет давать примерно 20% загрузки предприятий холдинга и будет одно из основных. «Через несколько лет здесь вырастет целый город», — сказал он.

В ходе поездки Радий Хабиров встретился в Зилаире с молодежью башкирского Зауралья. «Для меня одно из основных богатств региона – крепкая межнациональная дружба между всеми народами нашего Башкортостана», — подчеркнул он. Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития территории. Среди них — поддержка сельского хозяйства, наведение порядка в сфере лесозаготовки и добычи природного камня, борьба с алкоголизмом. «Я рад, что сегодня у нас получился откровенный разговор, – отметил Хабиров. – Хочу вам сказать, что я вернулся в Башкортостан не болтать и гулять по ресторанам. Я здесь делом занимаюсь. Что-то получается, что-то нет, но я уверен, что выбранный нами курс принесет пользу республике».

Об этнической памяти и прорыве башкирского кино

27 августа в Уфе завершился IV Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат». На конкурс были представлены 49 фильмов из 18 стран. Гран-при фестиваля, статуэтку крылатого коня и сертификат на миллион рублей из рук председателя жюри, народного артиста РСФСР Сергея Шакурова получила режиссер Любовь Борисова за фильм «Надо мною солнце не садится» (Саха-Якутия), сообщил «Башинформ». В рамках фестиваля знаменитый польский режиссер Кшиштоф Занусси провел в Уфе творческие встречи. Он подчеркнул, что «этническая память, родной язык очень помогают почувствовать, что мы продолжаем ту же жизнь, которая есть на планете уже много тысяч лет». Мэтр кино отметил, что открыт общению и башкирские режиссеры тоже могут рассчитывать на общение с ним. А участники круглого стола кинофестиваля заявили: «Мы ожидаем прорыва башкирского кино!» Фестиваль завершился Симфоночь﻿ю и салютом.