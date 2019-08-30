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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября. С такой инициативой обратился к вице-премьеру депутат Госдумы Василий Власов, сообщает РИА Новости.

В пояснительном письме говорится, что «у учеников и студентов очень высокая нагрузка: экзамены заканчиваются к началу июля и фактически каникулы длятся всего два месяца. Кроме этого, многие из них предпочитают летом работать».

По мнению Власова, продление каникул позволит подрабатывать или ездить на отдых в начале осени.

«Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку наши сограждане с детьми смогут выезжать на южные курорты страны в сентябре», — заявил парламентарий.

Власов обсудил эту тему в регионах с молодежью и нашел поддержку с их стороны. Пилотный проект предложено запустить в Хабаровском и Приморском краях.

Теги: летние каникулы, госдума
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