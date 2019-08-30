Фото: автор В Башкирии прогнозируются заморозки до -3 градусов Фото: автор

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС по Башкортостану предупреждает жителей республики об опасных явлениях: с 31 августа по 2 сентября ночью и утром местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0,-3 градуса.

По прогнозам синоптиков, 31 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 7-12м/с, ночью порывы до 17м/с. Температура воздуха ночью составит +2,+7, в северных и горных районах в воздухе и на почве заморозки 0,-2°, днем +8,+13.

На отдельных участках автодорог ночью и утром местами дымка 1000 м.