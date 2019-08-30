В лесах Башкирии пройдет Месячник санитарной безопасности

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в рамках проведения Всероссийской акции «Живи, лес!» с 1 сентября по 1 октября 2019 года пройдет Месячник санитарной безопасности в лесном фонде.

В этот период Министерство лесного хозяйства республики и его подведомственные учреждения проведут субботники по очистке лесосек, а также организуют мероприятия по очистке лесов и прилегающих к лесному фонду территорий от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, в том числе на лесных участках с массовым посещением граждан.

Для профилактики правонарушений в области санитарной безопасности в лесах работники лесного хозяйства проведут разъяснительную работу среди населения, в том числе расскажут о предусмотренной законодательством ответственности за нарушение требований правил санитарной безопасности в лесах.

Администрациям районов Республики Башкортостан также рекомендовано организовать проведение осенних экологических акций по очистке прилегающих к лесному фонду территорий (населенные пункты, автодороги, другие социальные объекты) с привлечением предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципальных районов, и некоммерческих организаций, в том числе, волонтеров.