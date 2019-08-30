В башкирском Ишимбае открылась молочная кухня

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пункт раздачи продукции молочной кухни открылся в Ишимбае. Он расположился по улице Губкина, д.36. Молоко, кефир, йогурт, творог, — все это поставляется сюда из Стерлитамака два раза в неделю.

«Всего в Ишимбае получают бесплатно молочную продукцию 137 детей. Все желающие ее также могут приобретать на свои средства», — сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

Напомним, в Башкортостане будут возраждать молочные кухни. Летом 2019 года в Стерлитамаке открылось производство, которое теперь обеспечивает детей всей южной зоны Республики Башкортостан. В ближайшей перспективе — создание аналогичных производств по всему региону.