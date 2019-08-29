Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров откровенно поговорил с молодежью Зауралья Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В ходе своей рабочей поездки врио главы Башкортостана Радий Хабиров встретился в Зилаире с активом молодежи башкирского Зауралья.

Как заявил Радий Хабиров в самом начале разговора с молодежью, для него назначение на должность врио главы Башкортостана, состоявшееся 10 месяцев назад, — не просто назначение, а возможность послужить народу республики.

«Все годы, пока я жил и работал в Москве, у меня было огромное желание послужить моему народу, отдать все силы родной республике. Наконец, у меня представилась такая возможность. Для меня одно из основных богатств региона – крепкая межнациональная дружба между всеми народами нашего Башкортостана», — подчеркнул он.

Во время встречи молодые люди задавали интересующие их вопросы, разговор получился абсолютно неформальным.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития территории. Среди них — поддержка сельского хозяйства и предпринимательских инициатив, строительство новых дорог и восстановление межмуниципального транспортного сообщения, наведение порядка в сфере лесозаготовки и добычи природного камня, нормализация ситуации с вывозом ТКО, борьба с алкоголизмом, организация школьного питания, сохранение и развитие родного языка, привлечение тренеров в спортивные школы и многое другое.

Все обсуждавшиеся сегодня на встрече вопросы будут обязательно проработаны, пообещал руководитель региона.

«Вы – будущее Башкортостана. И я рад, что сегодня у нас получился откровенный разговор, – сказал Радий Хабиров. – Хочу вам сказать, что я вернулся в Башкортостан не болтать и гулять по ресторанам. Я здесь делом занимаюсь. Что-то получается, что-то нет, но я уверен, что выбранный нами курс принесет пользу республике. Все у нас получится!».

Как рассказали позже по итогам состоявшейся встречи агентству «Башинформ» молодые люди, они получили «настолько откровенные ответы от руководителя нашей республики, что сами не ожидали, что разговор приобретет такой формат».

«Радий Фаритович честно отвечал на все вопросы. Беседа была открытой и дружелюбной, мы узнали от него, куда и в каком направлении будет развиваться наша родная республика, как будет дальше развиваться Башкортостан, какие перспективы ждут нас, молодежь», — добавили они.