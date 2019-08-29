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В Башкирии школьникам раздадут бесплатные пластиковые карты: для чего они нужны?

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии школьникам раздадут бесплатные пластиковые карты: для чего они нужны? Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

С началом нового учебного года школьникам Башкирии раздадут 250 тысяч бесплатных пластиковых карт — так называемые «Карты школьника». Подробнее о том, для чего они нужны, рассказали сегодня на «Часе образования» в правительстве республики.

По словам заведующего сектором интерактивного обучения Госкомитета РБ по информатизации Анатолия Шипицина, «Карта школьника» объединяет в себе сразу несколько полезных приложений: транспортное приложение «Алга», систему школьного питания и СКУД (система контроля управления доступом).

«Такая карта позволит учащемуся оплачивать и проезд, и школьное питание. Кроме того, в карту будет внедрена интегрированная система контроля доступа в образовательное учреждение. Данная система предполагает, что родители будут узнавать актуальную информацию о своём ребёнке, по времени его вхождения в школу и выхода из нее. Уведомление предусмотрено посредством SMS-сообщений», — пояснил представитель ведомства.
Таким образом, родители получают не только контроль посещаемости, но и смогут легко отслеживать расход денежных средств, самостоятельно пополнять баланс. Всё это можно будет сделать с помощью мобильного приложения, где в «личном кабинете» будет отображаться статистическая информация.

Для удобства пользования карты будут представлены также в виде браслета либо брелка.

«Мы постараемся максимально охватить всю республику и уже до 2 сентября раздать школьникам все 250 тысяч карт, — доложил председатель Госкомитета РБ по информатизации Геннадий Разумикин. — Здесь надо понимать, что не во всех школах республики существуют потребности в этой карте. Кое-где по-другому организовано питание, нет транспорта и СКУДа тоже нет. Поэтому из более 480 тысяч школьников до конца октября мы планируем охватить 350 тысяч. В дальнейшем, если будет необходимость, мы готовы допечатывать всё это и раздавать».

Теги: Час образования, Карта школьника
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