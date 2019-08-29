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29 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

БашГУ принял участников ХII Всероссийского съезда механиков

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

24 августа в Уфе завершился ХII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. В течение четырех дней с 20 августа в Башкирском государственном университете проходили симпозиумы и заседания подсекций съезда.

Более 1500 крупнейших ученых из всех регионов РФ и субъектов СНГ, в том числе ведущие представители инженерно-технической мысли из США, Канады, Австралии, Германии, Сербии, Бельгии и других стран съехались в столицу Башкортостана обменяться накопленным опытом и открытиями. Были заслушаны доклады по проблемам механики разрушения и повреждений, взаимодействия жидких и газообразных тел, состоялись обсуждения теории упругости и вязкоупругости, контактового взаимодействия, дискуссии у стендовых докладов и экскурсии по городу и в музеи башкирской столицы.

Торжественное открытие форума состоялось в Конгресс-холле «Торатау». Здесь же расположилась большая выставка, посвященная научным проектам и достижениям Башкирского государственного университета как главного вуза РБ и основной площадки работы съезда.

Всего в экспозиции «Торатау» было представлено пять уникальных научных экспонатов БашГУ, с которыми познакомились среди прочих гостей съезда — заместитель начальника Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Денис Секиринский, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ Ленара Иванова, глава Корпорации развития РБ Раиль Сарбаев, ректоры уфимских вузов, российские ученые и представители машиностроительной отрасли.

Во второй день форума, 21 августа, выставку с инновационными разработками научных коллективов Башкирского государственного университета посетил директор департамента промышленности, предпринимательства, туризма и информационных технологий Аппарата Правительства Республики Башкортостан Юрий Тюленев. Особенно его заинтересовали биоразлагаемые полимерные композиты из вторичного полимерного сырья и производство пластмассовых изделий на их основе.

– Раз в четыре года механики собираются, чтобы обменяться своими результатами, обсудить направления будущих исследований и просто встретить старых друзей, которых не видели давно. Это важная веха в жизни каждого из нас, – подчеркнул заместитель директора по научной работе Института механики сплошных сред Уральского отделения РАН Олег Плехов, принявший участие в съезде. – Хочется сказать о фантастической организации форума: собрать в одном месте около двух тысяч людей – непростое дело. Сюда приехало очень много значимых ученых, которые определяют развитие механики не только в стране, но и в мире.

Организаторами съезда выступили Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике совместно с Институтом проблем сверхпластичности металлов РАН, Башкирским государственным университетом, Уфимским государственным авиационным техническим университетом, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы, Институтом механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН при поддержке Российской академии наук, а также Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российский фонд фундаментальных исследований, Правительство Республики Башкортостан и Академия наук Республики Башкортостан.

Теги: БашГУ, наука, съезд, прикладная механика, образование
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