Фото: МЧС по РБ В Башкирии продолжает действовать штормовое предупреждение от МЧС Фото: МЧС по РБ

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии снова предупредило жителей республики о сильном ветре. С 20 часов 29 августа на сутки продлевается штормовое предупреждение.

«Ожидается облачная погода, небольшой дождь, местами до умеренного, по востоку локально ливни. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9, днем +12,+17», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров. Спасатели просят по возможности не выходить из дома и не оставлять детей без присмотра, не прятаться от сильного ветра около стен домов, остановок, рекламных щитов, деревьев и ЛЭП. Лучше для этого выбрать подземный переход.