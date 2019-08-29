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29 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на избирательных участках будут работать более тысячи наблюдателей-юристов

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии на избирательных участках будут работать более тысячи наблюдателей-юристов Фото: автор

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Более тысячи наблюдателей, подготовленных Ассоциацией юристов России, будут работать на выборах Главы Башкирии 8 сентября. Об этом сообщил исполнительный директор — руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров на пресс-конференции «За честные выборы», которая состоялась в Уфе 29 августа. Общественная организация «Ассоциация юристов России» имеет региональные отделения во всех субъектах.

«Мы активно занимаемся подготовкой наблюдателей, их обучением: проводим семинары, конференции, форумы. Есть опыт работы на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы и Госсобрания Башкирии. Независимые общественные наблюдатели смогут с юридической точки зрения дать свою общественную оценку выборам на соответствие действующему законодательству», — отметил Станислав Александров.
Он сообщил также, что за две недели до выборов в Ассоциацию юристов стала поступать информация о готовящихся провокациях и фальсификациях, подготовлены жалобы в ЦИК Башкирии о якобы нарушениях на определенных избирательных участках в Стерлитамаке, Агидели, Булгаково.

«Хотелось бы призвать все стороны избирательного процесса, представителей всех кандидатов сделать всё для того, чтобы выборы прошли легитимно, честно и прозрачно. Наши наблюдатели будут четко и принципиально реагировать на все факты и нарушения», — сказал Станислав Александров.

Теги: выборы
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